تفقد بصرها بسبب "وشم" داخل بياض العين

المصدر: موقع الإمارت اليوم

فقدت امرأة بولندية حاسة البصر تماماً في احدى عينيها بعد أن قررت صبغ البياض داخل عينيها.

وفوجئت ألكسندرا سادوفسكا "25 عاماً"، بعد أن صبغت بياض عينها باللون الأسود، أسوة بمطرب راب بولندي يدعى بوبي، بألما شديدا في عينيها، فيما أخبرها صانع الوشم أن هذا أمر طبيعي يمكن أن يعالج بالمسكنات.

إلا أن النصيحة لم تجد نفعا مع سادوفسكا التي فقدت البصر في عينها اليمنى، وسط ترجيحات أن يحدث الشيء ذاته لليسرى في وقت قريب، فيما قررت ألكسندرا مقاضاة المتسبب في حالتها.

وقالت ألكسندرا: "لسوء الحظ، الأطباء غير متفائلين بحدوث تقدم. التلف (في العين) عميق وممتد. أنا خائفة من أن أصبح عمياء كليا"، لكنها أضافت: "لن أحبس نفسي وأصاب بالاكتئاب. أنا حزينة لكن الحياة سوف تستمر".

وكشفت التحقيقات في الواقعة أن صانع الوشم ارتكب أخطاء خطيرة أثناء عمله، من بينها استخدام صبغ مخصص للجلد فقط ولا يجب أن يلامس العين، حيث من المتوقع أن يواجه السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات، بعد تسببه في إعاقة للسيدة.