الإناث أكثر قدرة على القراءة من الذكور

المصدر: هامبورغ - (د.ب.أ)

كشفت دراسة للبرنامج الدولي لتقييم الطلبة "بيزا" عن مستوى التعليم في ألمانيا، أخيراً، أن مستوى الشباب الذكور في القراءة ضعيف للغاية مقارنة بالفتيات.

يرجح باحثون من هامبورغ أن الأفكار النمطية بشأن الجنسين هي السبب وراء تفوق الفتيات على الفتية في القراءة.

ويرى الباحثون أن هذه الأفكار النمطية ربما كان لها تأثيرات سلبية على حب الأطفال للقراءة، وبالتالي على قدراتهم على القراءة، "حيث تؤثر هذه الأفكار النمطية الشائعة في إيمان الأطفال بقدراتهم" وفقاً لباحثة علم النفس الألمانية، فرانسيسكا مونتوني، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في هامبورغ، وهي كبيرة الباحثين الذين أعدوا الدراسة التي نشرت في العدد الحالي من مجلة "تشايلد ديفِلوبمنت" المعنية بتطور الطفل.

وقام الباحثون خلال الدراسة بتحليل إجابات 1508 أطفال في الصفين الخامس والسادس الابتدائي، خلال استبيان خاص، ومعرفة حجم المادة التي يقرؤونها.

استطلع الباحثون آراء الفتيات والفتية مرتين، بفارق عام ونصف العام بين كل منهما، بشأن الأفكار النمطية بشأن القراءة.

وطُلب من المستطلعة آراؤهم تقييم ما إذا كانت الفتيات أم الفتية هم الأفضل قراءة، ومن الأكثر استمتاعاً بالقراءة، وأي الجنسين يقرأ أكثر. كما اختبر الباحثون حجم المادة التي استوعبها تلاميذ الجنسين خلال القراءة.

وتبين للباحثين أن الفتية الذين يعتقدون بشكل راسخ أن الفتيات يقرأن أفضل، أقرب لاعتبار قدراتهم على القراءة ضئيلة، ويقرؤون أقل، كما كان أداؤهم سيئاً خلال الاختبارات.

أما الفتيات فكان تأثير الأفكار النمطية عليهن أقل حجماً. ووفقاً للباحثين فإن أطفال المدارس في الصفين الخامس والسادس يتأثرون بالأفكار الشائعة عن توزيع الأدوار بين الجنسين، وذلك عندما يظن زملاؤهم في المدرسة، على سبيل المثال، أن مستوى قراءة الفتية أقل من مستوى قراءة الفتيات، أو أن لديهن هذه الأحكام المسبقة نفسها.

ويقول الباحثون إن لهذه الأفكار تأثيراً ظاهراً في الفتية بشكل خاص، حيث إنهم يصبحون أقل تحمساً للقراءة وأقل إيماناً بقدراتهم.

ورجح الباحثون أن يكون من بين عواقب ذلك هو أنهم يقرؤون أقل مما تسمح به قدراتهم الأصلية لولا هذه الأفكار النمطية، ما يجعل حبهم للقراءة يتحول إلى إحباط من القراءة، و"يعوق قدرات القراءة لديهم".

ويوصي الباحثون كلاً من الآباء والمدرسين بالتركيز أكثر على القدرات الشخصية للأطفال، وتحفيزهم على القراءة دون اعتبار الجنس. كما أوصى معدو الدراسة الآباء بأن يقرؤوا على أولادهم أكثر، وأن يبحث المعلمون عن نصوص أكثر إثارة للتلاميذ الذكور، مع دعم الأطفال أكثر بشكل فردي.

ورأت مونتوني أن "على المدرسين أن يتعلموا كيفية التعامل مع هذا التفاوت، وأن يبدأ هذا التعلم بالفعل أثناء مرحلة تدريب المعلمين".