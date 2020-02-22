40 ألف نحلة تهاجم شرطة كاليفورنيا

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تعرض رجال شرطة كاليفورنيا الأميركية إلى هجوم كبير من سرب نحل يضم عشرات الآلاف من الحشرة اللاسعة، وذلك كما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية.

وبينما كانت مجموعة من قوات الشرطة والإطفاء تستجيب لنداء استغاثة عن هجوم "فردي" من النحل، وجدت نفسها أمام ما لا يقل 40 ألف نحلة إفريقية، تسببت بنقل 7 أشخاص إلى المستشفى، قبل أن يتمكن الفريق من إزالة الخلية التي تدفقت منها الحشرات.



وتعرض أحد رجال الإطفاء لـ17 لسعة، حيث وصف سلوك النحل بأنه كان عدائيا للغاية.

وردا على الهجوم، صعد رجال الإطفاء بمساعدة مربي نحل إلى مكان الخلية في فندق "هامبتون إن"، ورشوها برغوة اسطوانات الإطفاء وثاني أكسيد الكربون، ومن ثم أزيلت الخلية التي انطلق منها هذا العدد الكبير من النحلات.