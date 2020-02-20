محمد بن راشد: صناعة الأمل هي الصناعة التي لا يخسر فيها أحد

المصدر: متابعة ديما منصور - دبي

كرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم، صناع الأمل في دورته الثالثة، وأشار إلى أن الإمارات ستبقى مستمرة في احتضان صناعة الخير والأمل والإيجابية في العالم العربي.

وقال سموه، في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كرمنا اليوم صناع الأمل في دورته الثالثة ... ألف مبروك للفائزين .. كما تم خلال الحفل جمع تبرعات تبلغ 360 مليون جنيه لمستشفى مجدي يعقوب الجديد للقلب في القاهرة ... صناعة الأمل هي الصناعة التي لا يخسر فيها أحد".

وأضاف سموه: "ستبقى الامارات مستمرة في احتضان صناعة الخير والأمل والإيجابية في عالمنا العربي .. وستبقى حاضنة لكل العرب .. وسيبقى حب الخير في عالمنا العربي مستمر ومتسارع".