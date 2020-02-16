حسم الجدل حول أسباب وفاة الفنان المصري هيثم أحمد زكي

المصدر: مروة سليم - دبي

أصدرت نيابة أول وثاني الشيخ زايد، قراراً بحفظ التحقيقات في وفاة الفنان هيثم أحمد زكي داخل شقته، وذلك كما ذكرت صحيفة الشروق المصرية عبر موقعها الإلكتروني.

وجاء قرار حفظ التحقيق، بعد أن تسلمت النيابة التقارير الفنية من الطب الشرعي الخاصة بالصفة التشريحية وتقارير الأدلة الجنائية، وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، حيث انتهت جميع التقارير إلى عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.

وقد توفي الفنان الشاب هيثم أحمد زكي أخيراً بعمر 35 عاما، داخل منزله بمدينة الشيخ زايد بعد تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية، وشيع جثمانه من مسجد مصطفى محمود، ودفن بمقابر الأسرة بطريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر.