بالصور.. اليراعات المضيئة في الليل

نشر موقع "بي بي سي" البريطاني، في حسابه على "انستغرام" مجموعة صور لليراعات المضيئة في الليل، والتي باتت مهددة بالانقراض.

وتجذب اليراعات المضيئة الآلاف من الزوار في بلدان مثل المكسيك والولايات المتحدة والفلبين وتايلاند، إلا أن هذا النوع من السياحة يشكل مصدر قلق متزايد لمحافظي البيئة، حيث أنهم يعتبرون السياح مصدر يهدد بقاء هذه اليراعات

ويشار إلى أن اليَرَاعَة أو الخنافس المضيئة هي حشرة تنتمي إلى أسرة الخنافس غمدية الأجنحة، من رتيبة بوليفاجا. تتميز بظاهرة الإضاءة الباردة.

ويوجد في جميع أنحاء العالم حوالي 2000 نوع منها، تنتشر في معظم المناطق الاستوائية الحارة والغابات.