هاري وميغان يظهران في "ميامي"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أكدت وسائل إعلام أميركية، أن الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل حضرا مناسبة في مدينة ميامي الأميركية يوم الخميس، حيث عاد الزوجان للظهور، ولكن بإيقاع بطيء منذ أن اعتزلا الحياة الملكية.

وتوقف الزوجان عند أحد فنادق شاطئ ميامي الجنوبي، لحضور حدث أقامته شركة "جي. بي. مورغان"، وقد دخلا من مدخل خاص و"ألقيا كلمتهما وغادرا قبل تقديم الحلويات".

وبحسب المصادر، فإن التحضيرات الأمنية كانت مكثفة جداً خلال الحفل، ولم يتم نشر أي صور لهاري وماركل خلال الحدث.

وقضى الزوجان فترة الأسبوعين الماضيين في منزلهما الجديد في فانكوفر بكندا، عقب مغادرتهما المملكة المتحدة.

وأشارت تسريبات إعلامية إلى أنهما يبحثان عن منزل جديد للانتقال إليه في الولايات المتحدة، وتحديداً في مدينة لوس أنجلس بولاية كاليفورنيا.

ولاتزال الأنظار مسلطة على الزوجين عقب المفاجأة التي فجراها بوجه العائلة المالكة والعالم، بإعلانهما، بداية يناير، اعتزالهما الحياة الملكية لقضاء المزيد من الوقت في أميركا الشمالية، و"العمل على أن يصبحا مستقلين مادياً"، وذلك بعد تقارير عدة تحدثت عن توتر داخل القصر الملكي وعدم انسجام داخل العائلة بعد انضمام ميغان إليها.

وقال الزوجان إن هذا العام سيُشكل فترة انتقالية نحو الحياة الجديدة، التي وعدا بمزيد من التفاصيل بشأنها في وقت لاحق.