من هم الأقل عرضة لأمراض المثانة؟

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

وجدت دراسة جديدة أن النساء النباتيات هن أقل عرضة للمعاناة من التهاب المثانة وأمراضها.

وقد أجرى الباحثون دراسة بجامعة تزو تشي في تايوان على أكثر من 9 آلاف شخص، تتبعوهم لنحو 10 سنوات، لمعرفة ما إذا كان الأشخاص النباتيون يعانون من التهاب المسالك البولية والكلى.

وفي حين أنه تمّ الأخذ بعين الاعتبار التأثيرات المحتملة الأخرى، مثل السن والجنس والتدخين، ولاحظ العلماء أن من يتبعون النظام النباتي هم أقل عرضة، بنسبة 16 في المئة، للإصابة بالتهاب المسالك البولية، بالمقارنة مع الأشخاص الذين يستهلكون اللحوم.

واللافت أن التأثيرات كانت أكبر لدى الرجال، إلا أن النساء هن عموماً أكثر عرضة للإصابة بالتهاب المثانة.

إشارة الى أنه يُعتقد أن اللحوم، وخصوصا الدجاج ولحم الخنزير، تحمل بكتيريا E.coli التي تسبب ما يصل إلى ثلاثة أرباع حالات التهابات المثانة.

وينصح واضع الدراسة بجامعة تزو تشي في تايوان الدكتور شين لون لين النساء اللواتي يعانين بشكل متكرر من التهاب المسالك البولية أن يحاولن تغيير نمط غذائهن ويصبحن نباتيات.