بالصور: من داخل أول جناح فندقي بطراز الجبن في العالم.. صابون برائحة الجبنة والإقامة بالمجان

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

يستقبل أول جناح فندقي على طراز الجبن في العالم، زواره حتى 6 فبراير في مدينة كامدين في بريطانيا، ويعد الأول من نوعه في العالم، وفقا لما جاء في موقع "ديلي ميل" البريطاني.

ويحوي جناح الجبنة اثاثا على شكل أنواع مختلفة من الجبنة، وعرضت أشكال متنوعة منها على ورق الجدران والمخدات.

ولاحظ زوار الجناح أن صابون تنضيف الأيادي كان معطرا برائحة الجبنة، ويقوم الجناح الفندقي بنظام الخدمة الذاتية، وتم تزويد ضيوفه بكتب طبخ تحمل وصفات عن الجبنة.

وتعد الإقامة في جناح الجبنة محددة بليلة واحدة وبالمجان، ويستطيع زواره التبرع لسلسة المطاعم التي اقامت الفندق والتي تعود بدورها لجمعية خيرية.