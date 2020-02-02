بالصور: القطة الأغنى في العالم.. وكيل أعمال وعقود إعلانية وثروة بالملايين

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

اعتبرت قطة مصمم الأزياء الراحل كارل لاغرفيلد أغنى قطة في العالم، بعد أن ورثت عن المصمم الراحل جزءاً من ثروته التي تقدر بـ150 مليون جنيه استرليني، بحسب ما جاء في موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وتم انشاء حساب للقطة الثرية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، كما تم تعيين وكيل أعمال لها لتلقيها العديد من العقود الإعلانية، إلا انها انتقائية جداً، وفقاً لما أعلنته مديرة مكتب الاتصال لمصمم الأزياء الراحل.

وقالت مصادر مقربة من لاغرفيلد إنه كان مولعاً فيها، حيث اعتاد التقاط أكثر من 50 صورة لها يومياً، وكانت ترافقه في رحلاته بطائرة خاصة مرتدية عقداً من الألماس في رقبتها يقدّر بملايين الدولارات.

وظهرت القطة الثرية في العديد من الإعلانات لكبرى شركات السيارات والماكياج، وتملك 128 ألف متابع على "إنستغرام".

وتوفي مصمم الأزياء كارل لاغرفيلد بمرض السرطان في فبراير 2019.