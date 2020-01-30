هيكل عظمي بجانبه في السيارة!

المصدر: موقع الامارات اليوم

فرضت الشرطة الأميركية في ولاية أريزونا الجنوبية غرامة على رجل لوضعه هيكلاً عظمياً بحانبه في السيارة، في محاولة "خبيثة" لخداع الشرطة.

وبحسب الشرطة الأميركية، فقد وضع رجل في الستينيات من عمره هيكلا عظيما مزيفا في المقعد الأمامي بجانبه في السيارة، وألبسه قبعة عسكرية.

وعندما لاحظ أحد ضباط الشرطة الأمر، أخرجه من المسار، وكتب له مخالفة تقدر بنحو 200 دولار أميركي.

وتعتمد الولايات المتحدة منذ عقود وجود مسار تطلق عليه مسار "المركبات المرتفعة الاشغال" في الطرق السريعة، بهدف إلى تقليص الازدحام المروري.

وعلى الراغبين في المرور في هذا المسار أن يكون معهم في نفس السيارة شخص واحد أو أكثر، فيما يتم مخالفة السائق إن كان بمفرده.

وكتبت الشرطة الأميركية في ولاية أريزونا "تعتقد أن يمكنك استخدام مسار المركبات المرتفعة الأشغال بواسطة هيكل عظمي وهمي؟ أنت مخطئ".

وتقول السلطات الأميركية إن 7 آلاف شخص يخترقون هذا المسار سنويا، يعتمد بعضم على حيل عدة، لكن الهيكل المزيف كان أمرا فريدا من نوعه