بالفيديو: إنقاذ طفلة علقت تحت الأنقاض 28 ساعة في زلزال ضرب شرق تركيا

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

عثرت فرق الإنقاذ المحلية في تركيا على طفلة تبلغ من العمر سنتين محشورة تحت الأنقاض نتيجة زلزال ضرب محافظة إيلازيغ شرق تركيا في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، وأدى إلى مقتل 31 شخصا وإصابة 1556 آخرينن بحسب ما ورد في موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وطمرت الأنقاض الطلفة ووالدتها بعد أن انهارت شقتهم في الزلزال الذي بلغت شدته 6.8 درجة على مقياس ريختر، وأثمرت نتائج المستمرة عن ضحايا للزلزال للعثور على الطفلة بحالة سليمة برفقة والدتها.

وعمل أفراد فرق الإنقاذ طوال الليل بأيديهم وبحفارات لرفع الطوب والجص من بين الأنقاض في المدينة التي هبطت فيها درجات الحرارة خلال الليل إلى ثماني درجات مئوية تحت الصفر.

وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، بلغت قوة الزلزال 6.7 درجات، ولم يؤثر على تركيا وحدها، بل امتد إلى سورية وجورجيا وأرمينيا أيضا. لم ترد على الفور تقارير عن وقوع أضرار أو ضحايا في هذه الدول.

وقالت وسائل إعلام تركية إن الزلزال تسببت في إثارة حالة من الذعر في صفوف المواطنين الذين فروا خارج منازلهم سعيا إلى السلامة.