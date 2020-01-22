خطوات بسيطة لنشر صورك بشكل أوسع على "انستغرام"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

كشفت دراسة حديثة أجراها الباحثون بجامعة روان فى نيوجيرسى أن استخدام "الفلاتر" على صورك الشخصية بتطبيق انستغرام لن يؤدى إلى زيادة عدد "اللايك" التى تحصل عليها، ولكن إظهار وظيفتك أو هواياتك فى الصورة قد يساهم فى زيادة شعبيتها، إذ فحص الباحثون مجموعة من الصور الشخصية المنشورة علنا على تطبيق الصور المملوك لفيس بوك، ووجدوا أن استخدام الفلاتر بالصور الشخصية أدى فى الواقع إلى عدد أقل من "اللايك"، مقارنة بالصور التى لم تستخدم الفلاتر بها.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، اقترح الباحثون ضرورة جعل الصور شخصية من خلال الكشف عن وظيفتك أو هواياتك أو وضعك الاقتصادى فى الصورة، لضمان فرصة أكبر للحصول على "اللايك".

وأوضحت مؤلفة البحث، الدكتور"سيويون هونج" ان الاستخدام المفرط للفلاتر والرغبة فى تقديم الجانب الإيجابى من حياتك فقط، هو الذى يمنع الناس من الضغط على اللايك أو المشاركة بشكل عام.

وقالت: "إن عدد "اللايك" كان أقل بالنسبة لصور السيلفى المستخدم بها الفلاتر والملصقات، مقارنة بصور السيلفى بدون مثل هذه الفلاتر، إذ تشير الدراسات إلى أن النية المفرطة لإرغام الأخرين على التفكير ايجابيا بك، قد تؤدى إلى الإحجام عن الانخراط، لذا فاستخدام تقنيات تحسين الصورة، يجعل هذا الأمر يبدو غير جيد من قبل المستخدمين الآخرين على انستغرام".