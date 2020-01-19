بالفيديو.. هندي يعترف على الهواء مباشرة بنحر حبيبته

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

اعترف سائق تاكسي هندي على الهواء مباشر بارتكابه جريمة قتل ليلة رأس السنة، كانت ضحيتها حبيبته السابقة بحسب ما أورد موقع The Times Of India.

وقال مارندر سينغ البالغ من العمر واحدا وثلاثين عاما، خلال مقابلة تلفزيونية بالاتفاق مع إدارة القناة وإبلاغ السلطات، إنه نحر حبيبته الممرضة "سارابجيت كاؤور" (29 عاما) لاعتقاده بأنها كانت تخونه مع شخص آخر، وقد عُثر على جثتها في أحد الفنادق بمدينة هاريانا شمال الهند، مضرجة بدمائها عقب يومين من مقتلها.

وبعد اعترافه المباشر على الهواء دخلت الشرطةالى الاستوديو وألقت القبض عليه.