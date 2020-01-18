"داشا جوكوفا" تتزوج بملياردير بعد حصولها على نصف ثروة طليقها

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

احتفل عدد من مشاهير العالم بزفاف عارضة الأزياء الشهيرة داشا جوكوفا، الزوجة السابقة لمالك نادى تشيلسى رومان أبراهاموفيتش، على الملياردير مالك أحد شركات الملاحة العالمية ستافروس نياركوس، فى حضورعدد من نجوم هووليود ومشاهيرالموضة فى العالم بالإضافة إلى الأميرة بياتريس، جاء الزواج مفاجئا ووصلت تكلفته إلى 5 ملايين جنيه استرلينى، فى ظل سرية تامة بشأن الضيوف.

ووفقًا لصحيفة ديلى ميل البريطانية سافرت الأميرة بياتريس إلى سويسرا لحضور حفل زفاف صديقتها المقربة داشا، وتم رصدها مع خطيبها إدواردو ماسيلى موزى فى منتجع سانت موريتز الحصرى حيث ذهب الزوجان للتزلج.

ويقيم الزوجان الملكيان فى فندق Kulm ذو الخمس نجوم، الذى تملكه عائلة العريس، حيث تمت إقامة احتفالات الزفاف، حيث من المتوقع أن تستمر الاحتفالات طوال عطلة نهاية الأسبوع.

وتعد عارضة الأزياء داشا جوكوفا أصغر مليارديرة "36 عاما "بعد طلاقها من الملياردير الروسى - البريطانى الشهير رومان أبراموفيتش، بعد فترة زواج من العام 2008 إلى 2017، على 7 مليار جنيه إسترلينى أى ما يصل إلى 9.1 مليارات دولار.

ويعتبر زوجها السابق أبراموفيتش أحد أباطرة النفط والألومنيوم والصلب فى روسيا، وهو مالك نادى تشيلسى الإنجليزى، كما أنه المالك الرئيسى أيضاً لشركة Millhouse Capital للاستثمار، وفى عام 2006، قدرت مجلة "فوربس"، ثروته بنحو 18.2 مليار دولار، ما يجعله أغنى رجل فى روسيا وثانى أغنى رجل فى بريطانيا، كما أنه أحد أصغر مليارديرات العالم عمرًا.

ورغم الطلاق والانفصال بين الزوجين، إلا أنهما أعلنا أنهما سيواصلان العمل من أجل إنجاح الأعمال التى يمتلكانها، ومن أجل تربية أطفالهما، حيث تعمل زوكوفا، رئيس تحرير لمجلة يمتلكها طليقها "أبراموفيتش".