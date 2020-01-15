كلاب "تنهش" رضيعاً حديث الولادة داخل غرفة عمليات بمستشفى

المصدر: موقع الإمارات اليوم

نهشت مجموعة من الكلاب الضالة طفلاً حديث الولادة حتى الموت داخل غرفة عمليات بمستشفى خاصاً في منطقة فاروخاباد بعاصمة ولاية أوتار براديش في الهند، وذلك كما ذكرت صحيفة "غارديان" البريطانية.

وأضافت الصحيفة أن السلطات الهندية أغلقت المستشفى بعد أن وجهت اتهام للعاملين بـ"القتل الخطأ"، حيث دخلت مجموعة من الكلاب الضالة من نافذة المستشفى ووصلت إلى غرفة العمليات، وهاجمت الطفل البالغ من العمر 3 ساعات فقط، قبل أن يسمع أقاربه، الذين كانوا يتجولون داخل المستشفى، أصوات الكلاب وهي تنهش الطفل في وقت مبكر من صباح أمس.

وقالت الشرطة إن المولود الجديد أصيب بجروح في جميع أنحاء جسمه.

وأفادت العائلة بأن المسؤولين في المستشفى أبلغوهم في البداية أن الطفل ولد ميتا، وعندما اعترضت الأسرة وطلبت إثباتا لذلك، عرض القائمون على المستشفى على أقارب الطفل المال لإسكاتهم.

وأشارت السلطات إلى أن المستشفى كان يعمل بدون ترخيص، وقد يواجه عقوبات تتعلق بالعمل بشكل غير قانوني.