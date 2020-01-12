"الإمارات لن تنسى قابوس" يتصدر "تويتر".. ومغردون: "كنا وسنبقى نِعمَ الاخوة ونِعمَ الجيرة"

المصدر: ديما منصور - دبي

تصدر وسم #الإمارات_لن تنسى_قابوس موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث عبر المغردون في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلاله، عن حزنهم على رحيل السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عُمان، الذي وافته المنية، مساء أول من أمس.

وعبر المغردون عن حزنهم لرحيل السلطان قابوس، مشيرين إلى أن الشعب الإماراتي عاش في الماضي ما يعيشه الشعب العُماني اليوم، بنفس مشاعر الألم والحزن عند رحيل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، فقال أحدهم: "نحن عشنا في السابق ما تعيشونه أنتم اليوم عند وفاة الشيخ زايد رحمه الله، بنفس الوجع والألم بنفس الغصه التي تشعرون بها.. نفس الشعور الذي يراودكم بانكم فقدتم اباً عزيزاً".

وقال آخر: "رحم الله سلطان قلوبنا ورحم الله الشيخ زايد، الى جنات النعيم، تعيشون ما عشناه سابقا".

كما تحدث مغردون عن العلاقات الوثيقة التي كانت وستبقى بين الإمارات وسلطنة عمان، وعن العلاقة القوية التي جمعت الشيخ زايد والسلطان قابوس والتي رسمت خارطة المستقبل للبلدين، فقالت إحدى المغردات: "قابوس كان بمثابه أخ لزايد رحلو الحكماء ورسمو لنا خارطة المستقبل".

وقال آخر: "علاقة #الإمارات بالشقيقة #سلطنة_عُمان هي أكبر من أن يتصوره أي إنسان ، فهي الدولة الجارة والشقيقة التي تربطنا معهم علاقات تاريخية وثيقة جداً".

وقالت أخرى: "الإمارات وعمان.. نعم الاخوة ونعم الجيرة.. عسى ما يفرقنا حاسد او طامع".

كما نشر العديد من المغردين صورا تجمع المغفور له الشيخ زايد والسلطان قابوس، معلقين عليها: "صور جميلة تجمع بين الوالد المؤسس الشيخ زايد الخير والإنسانية مع الشيخ قابوس الله يرحمهم و يجعل مثواهم الجنة يا رب".

وأشار مغردون إلى أن السلطان قابوس ستبقى ذكراه مستمرة في قلوب الشعب الإماراتي، فقال أحد المغردين: "عمان لم تنسى أبدًا زايد الخير والآن الامارات لن تنسى قابوس.. هنا تتجلى الأخوة".

وقال آخر: "قال زايد العماني إماراتي.. قابوس مامات سيظل معانا العمر كله"

من جانبهم عبر مغردون عمانيون عن شكرهم للشعب الإماراتي على إطلاقه هذا الوسم، وعلى مشاعره الطيبة، فقال أحدهم: "شكراً على مشاعركم الطيبة ودعواتكم الصادقة وجزاكم الله خير الجزاء".

وقال آخر: "مشكورين على مشاعركم الطيبة ودعواتكم الصادقة وجزاكم الله خير الجزاء.. الله يحفظ دولة الإمارات قيادة وشعباً.."