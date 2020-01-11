    أمطار غزيرة على مناطق متفرقة في الدولة

    التاريخ:

    هطلت أمطار غزيرة على مناطق عدة في الدولة، رافقها سقوط حبات من البرد في بعض المناطق، فيما أدت الأمطار إلى جريان الأودية والشعاب في بعض المناطق.

    ويستمر تأثر الدولة بحالة عدم الاستقرار الجوي ليكون الطقس غائماً بوجه عام، مع سقوط الأمطار على مناطق متفرقة من الدولة، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

     

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