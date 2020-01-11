أمطار غزيرة على مناطق متفرقة في الدولة

هطلت أمطار غزيرة على مناطق عدة في الدولة، رافقها سقوط حبات من البرد في بعض المناطق، فيما أدت الأمطار إلى جريان الأودية والشعاب في بعض المناطق.

ويستمر تأثر الدولة بحالة عدم الاستقرار الجوي ليكون الطقس غائماً بوجه عام، مع سقوط الأمطار على مناطق متفرقة من الدولة، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

خفض السرعات إلى 80 كم على جميع الطرق الخارجية لإمارة أبوظبي وذلك لسوء الأحوال الجوية. pic.twitter.com/BGcAlKYyOc — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) January 11, 2020

الطوارئ والأزمات: نوجه عناية الجمهور الكريم إلى أخذ الحيطة والقيادة بحذر تجنباً لمفاجآت الطريق وعند المرور بأماكن تجمع مياه الأمطار، ومتابعة تقلبات الطقس بشكل مستمر.#الإمارات_اليوم — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) January 11, 2020

تدعو القيادة العامة لشرطة الشارقة السائقين بتوخي الحيطة والحذر أثناء القيادة بسبب هطول الأمطار

وننوه إلى ضرورة ترك مسافات كافية بين المركبات وتخفيف السرعات والحرص على التعامل مع الطريق بحذر.

كما حذرت بعدم الاقتراب من أماكن جريان الأودية والمناطق الجبلية من أجل سلامة الجميع. — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) January 11, 2020

فيضان سد وادي البريرات برأس الخيمة pic.twitter.com/n0NArWplHf — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) January 11, 2020

نظراً للأحوال الجوية الحالية، وحرصاً على راحة جميع الضيوف، ستغلق القرية العالمية أبوابها لليوم، السبت 11 يناير، على أن تبدء بإستقبال ضيوفها من جديد غداً الأحد 12 يناير إبتداءً من الساعة 4 عصراً.#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/xPH0fiNqUl — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) January 11, 2020