"دفاع مدني أبوظبي" يحدد 9 اشتراطات لتجنب مخاطر أجهزة التدفئة

حثت الإدارة العامة للدفاع المدني أبوظبي الجمهور على التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة العامة أثناء استخدام أجهزة التدفئة لتجنب أية حوادث قد تنتج عن سوء استخدامها، وذلك ضمن حملة " شتاؤنا آمن وممتع".

ودعا العميد محمد إبراهيم العامري، المدير العام بالإنابة إلى الابتعاد عن بعض السلوكيات والتصرفات الخاطئة في استخدام أجهزة التدفئة والتي قد تتسبب في وقوع الحوادث مثل حرائق المنازل أو الاختناقات.

وأكد مواصلة التوعية للجمهور، وحثهم على الالتزام بنصائح وإرشادات الدفاع المدني لتجنب المخاطر التي قد تنجم عن سوء استخدام تلك الأجهزة.

وتضمنت الاشتراطات والنصائح التأكد من سلامة وتحمل الأسلاك الواصلة بين المدفأة والمصدر الكهربائي، وتجنب وضع أسلاكها تحت السجاد، وعدم السماح للأطفال باللعب بالقرب أو حول المدفأة لتجنب لمسها، أو التعرض لحرارتها وسقوطها على مواد قابلة للاشتعال، وعدم استخدامها للتسخين أو التجفيف أو إشعال البخور.

وأشارت إلى مخاطر استخدام أجهزة التدفئة بشكل دائم لتجنب انبعاث غاز أول أكسيد الكربون، وتوفير قاطع آلي لفصل التيار الكهربائي حال سقوطها، وضرورة التهوية المناسبة للمكان الذي تستخدم به بين الحين والآخر للتخلص من الغازات المنبعثة منها.

ونبهت إلى ضرورة إطفاء المدفأة عند الخروج من المكان أو عند النوم، وعدم وضعها بجوار الماء أو منطقة رطبة