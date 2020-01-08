محمد بن راشد ومحمد بن زايد يطلقان الهوية الإعلامية المرئية للإمارات

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، و49 مبدعاً إماراتياً، اليوم، الهوية الإعلامية المرئية الجديدة لدولة الإمارات.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: «أطلقت اليوم وأخي محمد بن زايد و٤٩ مبدعاً إماراتياً الهوية الإعلامية المرئية الجديدة لدولة الامارات.. هوية تمثل خارطتنا.. وتصاعد طموحاتنا.. وسبع إماراتنا التي تسابق العالم.. وسبعة مؤسسين خلّدوا أنفسهم في تاريخنا».

#محمد_بن_راشد: أطلقت اليوم وأخي محمد بن زايد و49 مبدعاً إماراتياً #الهوية_الإعلامية المرئية الجديدة لدولة الامارات.. هوية تمثل خارطتنا.. وتصاعد طموحاتنا.. وسبع إماراتنا التي تسابق العالم .. وسبعة مؤسسين خلدوا أنفسهم في تاريخنا#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/eO5J83GDfn — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) January 8, 2020