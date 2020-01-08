3 فواكه تساعد في خفض ضغط الدم

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أكدت دراسة بريطانية أن لثمار التفاح والتوت الأزرق والموز تأثيرا إيجابيا للغاية على قراءات ضغط الدم، حيث إن التفاح يخفض ضغط الدم لأنه مصدر مهم للكيرسيتين، وهو مادة تنتمي إلى الفلافونويد (مركبات عضوية لديها مفعول مضاد للأكسدة ومضاد للجذور الحرة)، ويعمل الكيريستين على إبطال فاعلية الجذور الحرة (جزيئات كيميائية مؤينة ضارة في الجسم)، ويدعم الأوردة ويخفض ضغط الدم بشكل طبيعي.

وأشارت الدراسة التي نشرها موقع اكسبرس الى أن التوت الأزرق يحتوي على نسبة عالية من الفلافونويد وخصائص قوية مضادة للأكسدة وهذا يساعد على خفض ضغط الدم.

كما أن الدراسات وجدت أن التوت الأزرق يملك كميات كبيرة من مادة الأنثوسيانين التي تنتمي إلى مجموعة الفلافونويد، وأن أولئك الذين يحصلون على مستويات عالية من هذه المادة ينخفض لديهم ضغط الدم المرتفع بنسبة 8%.

ويعتقد الباحثون أن الأنثوسيانين يقلل من ارتفاع ضغط الدم عن طريق تعزيز أكسيد النيتريك، وهو مادة كيميائية في جدران الشرايين تحافظ على استرخاء الأوعية الدموية وتمددها.

أما الموز فيعد خيارا صحيا آخر من الفاكهة لخفض ضغط الدم المرتفع باعتباره غنيا بالبوتاسيوم، حيث أظهرت الدراسات أن استهلاك موزتين يوميا يمكن أن يساعد على خفض ضغط الدم بنسبة 10%