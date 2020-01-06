بعد أسبوعين من كسوف الشمس.. خسوف"شبه ظل" للقمر الجمعة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة أن سماء السعودية ومعظم الوطن العربي ستشهد مساء يوم الجمعة (15 جمادى الأولى 1441) الموافق 10 يناير 2020 بحسب تقويم أم القرى خسوف "شبة ظل" للقمر هو الأول من أربعة هذه السنة، وهو يحدث بعد أسبوعين من كسوف الشمس الحلقي في 26 ديسمبر الماضي وسوف يستمر 4 ساعات و 4 دقائق.

خسوف شبة الظل يحدث عندما يعبر القمر خلال منطقة شبة ظل الأرض الباهتة وخلال هذا النوع من الخسوف ستقل اضاءة القمر قليلا ولكن كقرصه سيبقى مضاء بالكامل خلال مدة الخسوف، وهذا سينطبق على جميع خسوفات القمر في 2020 لكونها من نوع شبة الظل.

يتبع ذلك وصول الخسوف إلى ذروته العظمى عند الساعة 10:10 مساء بتوقيت السعودية (7:10 مساء بتوقيت غرينتش) وسيكون هذا أفضل وقت لمحاولة ملاحظة الخفوت في سطوع القمر وفي المجمل سيبقى قرص القمر مضاء بالكامل وقد لا يلاحظ أي تغير عند المراقبة بالعين المجردة.

من ناحية أخرى سوف يحاكي هذا القمر بدر بشهر يناير موقع الشمس بعد ستة اشهر في شهر يوليو، حيث سيكون أمام مجموعه نجوم التؤامان، ومثل شمس يوليو سيشرق القمر البدر من الأفق الشمالي الشمال الشرقي ويغرب في الأفق الشمالي الشمال الغربي ، وهذا يعني بأن هذا القمر البدر سوف يتبع المسار العالي لشمس الصيف عبر قبة سماء الليل.

وسوف ينتهي الخسوف بخروج القمر من منطقة شبة ظل الارض عند الساعة 12:12 منتصف الليل بتوقيت السعودية (9:12 مساءاً بتوقيت غرينتش).