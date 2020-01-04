"واتس أب" وميزة جديدة احتفالاً بالعام الجديد

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

كشفت تقارير أن تطبيق التراسل الفوري الأشهر في العالم "واتس أب" أطلق مفاجأة لكل مستخدميه واحتفلوا بها في العام الجديد.

وأوضح تقرير على موقع "تيك" أن "واتس أب"، لأول مرة، مكّن مستخدميه من إنشاء ملصق احتفالي بالعام الجديد، لإرساله إلى الأصدقاء، يضبطه كل شخص على حسب رغبته وتفضيله.

وطرح "واتس أب" تلك الأداة الجديدة، التي ستجعل المستخدم يرسل ملصقاً خاصاً به، بدلاً من تنزيل ملصقات احتفالية من تطبيقات خارجية أو استعارة ملصقات من أصدقاء آخرين، يظهر أنها ليست مخصصة لمَن يرسل إليه التهنئة بالعام الجديد.

وتتوافق الخدمة الجديدة على العمل عبر تطبيقي "واتس أب" على نظامَي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس".

ولتصميم الملصق الاحتفالي بالعام الجديد الخاص بك على "واتس أب"، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

– افتح قسم الملصقات في الرسائل.

– ستجد أن هناك أيقونة جديدة ظهرت باسم "إنشاء ملصقات".

– ستظهر لك خيارات عديدة إما عن طريق النصوص أو الصور (من الكاميرا أو المعرض) أو عن طريق الرموز التعبيرية أو الوجوه المضحكة.

– اختر أيقونة "ماكير" أو "تصميم"، لتبدأ في تصميم الملصق الخاص بك.

– يتيح التطبيق في تصميم الملصق استخدام أدوات التصميم الاعتيادية كافة لمزج صورة أو تعبير مع كتابة كلمات بأكثر من خط مختلف، وبلغات عديدة.