"نجوى قاسم" تتصدر "تويتر".. ومغردون: "رحلت باكراً يا بيلسانة الإعلام"

المصدر: متابعة ديما منصور - دبي

تصدر وسم الإعلامية اللبنانية #نجوى_قاسم موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عقب إعلان نبأ وفاتها، ظهر اليوم، عن عمر يناهز الـ 52 عاماً.

وعبر المتابعون عن حزنهم لهذا الخبر الذي وصفوه بـ "الصادم" و"المؤلم"، مشيرين إلى أنه مؤسف ولا سيما أنه تزامن مع بداية العام الجديد.

ووجد متابعون أن وفاة نجوى قاسم ستشكل خسارة كبيرة للبنان والإعلام العربي، فقال أحدهم: "فقد لبنان إعلامية كبيرة علّمت كثيرًا في عالم الإعلام وحملت لبنان معها في كل مكان... رحم الله الاعلامية #نجوى_قاسم وأحرّ التعازي لأسرتها".

وقال آخر: "يوم حزين برحيل الانسانة والإعلامية الكبيرة #نجوى_قاسم خسرنا وجودها على شاشة الاخبار.. وخسرت الساحة الإعلامية اسما كبيرا، ولكن ذكراها ستبقى للأبد".

ووصف متابعون نجوى قاسم بزهرة بيلسان الإعلام، فقال أحدهم: "ورحلت زهرة البيلسان.. وداعا نجوى".

وقال آخر: "رحمة الله عليك يا بيلسانة الإعلام نجوى قاسم.. خبر حزين ومؤسف مع بداية هذا العام الجديد".

وعبر الكثير من المتابعين عن صدمتهم بهذا الخبر، مشيرين إلى أن نجوى قاسم "رحلت مبكرا"، فقالت إحدى المتابعات: "صدمة حقيقية ومحزنة، ان ترحل نجوى قاسم في عز العطاء والشباب. رافقت مشوار تلفزيون المستقبل منذ تأسيسه وسطعت على شاشته نجمة متألقة، قبل ان تنتقل الى دبي حيث تابعت التفوق والنجاح. خسارة لنا وللإعلام اللبناني العربي. رحم الله نجوى قاسم واحر التعازي لاسرتها واسرة العربية - الحدث".

وقالت أخرى: "أيقونة الإعلام العربي.. استعجلتي الرحيل يا نجوى وداعا دمتي في قلوبنا".

من جانبهم قال متابعون أن نجوى قاسم كانت واحدة من الإعلاميات القلائل اللواتي تميزن بأسلوب جذاب في الحوار، فقال أحدهم: "واحدة من الإعلاميين القلال اللي كنت استمتع لما تابع برنامجها وطريقة أسلوبها بالحوار والأسئلة، وحدة من القلال اللي من وراهن حبيت مهنة الإعلام، الله يرحمها ويصبر أهلها..".

كما أشار مغردون إلى أن وفاة نجوى قاسم شكل حدثا فارقا في الإعلام العربي، فقال أحدهم: تحولت من مذيعة "الحدث" إلى الحدث الذي سيشكل فارقا في الإعلام العربي".

من جهة أخرى نعى فنانون لبنانيون الإعلامية نجوى القاسم في حساباتهم على تويتر، فقالت الفنانة اللبنانية إليسا: "شو محزن هالخبر مع بداية السنة الجديدة. نجوى قاسم كان العمر قدامها طويل وكان عندها كتير لتقدمو بمشوارها بعد. الله يرحمها ويصبّر عيلتها عا هالمأساة. الموت حق وربنا يصبرن".

جاء ذلك بعد أن نعت كل من شبكة "العربية" و"العربية الحدث"، في وقت سابق من اليوم، الإعلامية اللبنانية نجوى القاسم، التي أُعلن نبأ وفاتها ظهر اليوم، عن عمر يناهز الـ 52 عاماً.