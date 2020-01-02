تحالف دعم الشرعية في اليمن: وصول 6 أسرى إلى قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض

المصدر: الرياض - وام

وصل مساء أمس، إلى قاعدة الملك سلمان الجوية بالمملكة العربية السعودية ستة من الأسرى السعوديين حسبما صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي.

ونقلت وكالة الانباء السعودية "واس" عن المالكي قوله إنه كان في استقبال العائدين من الأسرى عند وصولهم صاحب السمو الملكي قائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، وعدد من أركان قيادة القوات المشتركة وأهالي وذوي الأسرى.

وأشاد بقيادة القوات المشتركة للتحالف مثمنا الجهود المبذولة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تسليم الأسرى في إطار اتفاق ستوكهولم.