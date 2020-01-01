5 فوائد ذهبية للفطر الأسود

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

يسمى بالفطر الأسود، أو فطر الأذن الخشبية أو فطر السحابة، ويحوي على العديد من الفوائد الصحية التي تجعل منه واحدا من العناصر الغذائية المهمة، وفقا لما ورد في موقع "بولد سكاي".

يتميز بلونه البني الغامق أو الأسود، وله نسج مطاطي، وينمو على جذع الأشجار في المناخات المدارية مثل الهند وهاواي ونيجيريا وجزر المحيط الهادئ، ويستخدم الفطر الاسود في الطب الصيني التقليدي منذ مئات السنين

الفوائد الصحية للفطر الاسود:

1- يعزز صحة الأمعاء: فهو مصدر جيد للألياف التي تغذي البكتيريا الجيدة في الأمعاء، والتي بدورها تساعد بكتيريا الأمعاء على إنتاج العناصر الغذائية لتعزيز صحة الجهاز الهضمي ، وكذلك المساعدة في الحفاظ على انتظام الأمعاء.

2- يمنع الخرف ومرض الزهايمر: وفقا لدراسة نشرت في المجلة الدولية للفطر الطبي، فإن تناول كل من الفطريات السوداء النيئة والمطبوخة مفيد في منع تطور مرض الزهايمر والخرف.

3- يقلل من الكوليسترول الضار: تحتوي الفطريات السوداء على كميات عالية من مضادات الأكسدة القوية التي يقال إنها تخفض الكوليسترول السيء بشكل كبير، وهذا بدوره يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

4- يمنع الأمراض المزمنة: أظهرت دراسة بحثية أن الفطريات السوداء مليئة بمركبات مضادة للأكسدة تساعد على محاربة الجذور الحرة وحماية الخلايا من الأكسدة، هذا يساعد في الوقاية من الأمراض المزمنة مثل السرطان والتهاب المفاصل الروماتويدي وأمراض القلب .

5- يمنع نمو البكتيريا: يحتوي على خصائص مضادة للميكروبات يمكن أن تساعد في درء سلالات معينة من البكتيريا.