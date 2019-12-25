هزاع المنصوري عن تجربة له بالفضاء: "تخيل أن تتبلور صورتك في فقاعة ماء!"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

شارك هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي، متابعيه، الجانب الممتع الذي يعيشه الرواد في الفضاء، كتبلور صورة الشخص في فقاعة ماء، مرفقا ذلك بصور له من الفضاء وهو يقوم بهذه التجربة.

وقال المنصوري في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "على الرغم من جميع الصعوبات التي قد تواجه الإنسان في الفضاء، إلا أن هناك جانباً ممتعاً يعيشه الرواد فقط في الفضاء. على سبيل المثال، تخيل أن تتبلور صورتك في فقاعة ماء!".

وأوضح المنصوري قائلا: "من دون وجود الجاذبية لسحبها إلى الأسفل، فإن القوى التي تتحكم في جزيئات الماء تكون جميعها متساوية. وبالتالي فإن جزيات الماء تتكون في الفضاء على شكل فقاعة، بحيث تشغل أقل مساحة ممكنة للحفاظ على وحدتها".