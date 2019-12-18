طالب يخترق نظام جامعة سعودية ويعدل علامات الطلاب

المصدر: موقع الإمارات اليوم

ذكرت صحيفة «عكاظ» السعودية أن النيابة العامة في المملكة طالبت بسجن طالب 4 سنوات، وتغريمه 3 ملايين ريال، عقب تورطه في اختراق نظام جامعة الملك فيصل وتعديل درجات 19 طالباً إلى 199.

المتهم اعترف في التحقيقات بالدخول إلى موقع أجنبي مختص بتسريب البيانات، ما مكّنه من الاختراق والوصول إلى قاعدة بيانات جامعة الملك فيصل وعناوينها البريدية وأرقام سرية لمنسوبيها استخدمها في الوصول إلى نظام درجات الطلاب. وطبقاً للمعلومات التي نشرتها صحيفة «عكاظ»، فإن المتهم برر فعلته برغبته في إفادة الطلاب لا الإضرار بهم!

وكانت الجامعة قد أعلنت عن علامات وأسماء 19 طالباً استفادوا من الاختراق بتحويل درجاتهم إلى 199 وهي الدرجة المقررة للطلاب. وأثمرت التحقيقات عن استدعاء 4 من الطلاب إلى جهة الضبط وسماع أقوال طالبة لوحظ تغييراً في درجات بعض مقرراتها.

وأفادت طالبة أخرى أن المتهم نجح بتعديل درجاتها في مادتين، واعترف لها باستخدام موقع قريب من مبنى الجامعة للدخول في النظام عبر شبكته اللاسلكية، فيما قال آخر أن المخترق عدل درجاته مستخدماً شبكة الجامعة، كما عمل على تعديل درجات زميل له دون علمه.