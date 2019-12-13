خبر سار لمستخدمي تويتر

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

رفعت "تويتر" من حدودها لأحجام الصور، حيث زادت الدقة أربعة أضعاف من نحو 4 ميغابيكسل إلى 16 ميغابيكسل، ومن شأن ذلك أن يتيح للمستخدمين تكبير الصور بشكل أفضل إذا كانت الشاشة كبيرة بما يكفي للاستفادة من التفاصيل الجديدة الممكنة، بحسب ما جاء في موقع "العربية".

وعادة ما تقلل تويتر من جودة الصور لتوفير المساحة، حيث أعلن مبرمج تويتر نولان أوبراين عن التغيير في سلسلة تغريدات، وينطبق التغيير على الصور التي تم تحميلها من خلال نسخة الويب من موقع تويتر فقط.

وقد يبدو التغيير في دقة الصور تحسينا بسيطا، لكنه قد يكون مهما، إذ قد يتجاهل المستخدم العديد من الصور ذات الدقة المنخفضة، كما يمكن لكل بيكسل أن يحسب عندما تريد الغوص في منظر طبيعي جميل، أو فحص صورة منتج مسربة لمحاولة معرفة ما إذا كانت حقيقية أم مزيفة.

وفي وقت ما في عام 2020، ستزيد تويتر أيضًا من حجم صور الملف الشخصي التي تقتصر اليوم على دقة 400×400 بيكسل.