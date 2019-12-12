تعرف إلى مخاطر النوم أكثر من 9 ساعات والقيلولة الطويلة

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

ذكرت دراسة أن النوم 9 ساعات أو أكثر يوميا يرفع خطر الإصابة بالسكتات بنسبة 23%، في مراحل عمرية لاحقة، وفقا لما ذكر موقع "ميرور" البريطاني.

كما بينت الدراسة أن أخذ قيلولة طويلة أثناء النهار، تتعدى الساعة على 90 دقيقة في عمر الستين تزيد من مخاطر الإصابة بالسكتات بنسبة 25%.

وشملت الدراسة 31750 ألف شخص في الصين بمعدل عمر وسطي بلغ 62 عاما.

وقال القائمون على الدراسة إنهم يحتاجون لإجراء أبحاث أوسع حول الموضوع، إلا أن دراسات سابقة أكدت نتائج مشابهة في مايتعلق بساعات النوم والقيلولة.

ووضحت الدراسة أن ساعات النوم الطويلة تكرس نظاما غير صحي وغير نشيط، ما يغير في نسبة الكوليسترول في الجسم والذي يعد العامل الأبرز بالإصابة بالسكتات.