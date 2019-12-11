تقرير يكشف عن أكثر الأوروبيين اكتئاباً

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أظهرت دراسة أوروبية أن الألمان يوشكون أن يكونوا أكثر سكان أوروبا معاناة من الاكتئاب. وحسب الجزء الجديد من استبيان (Ehis) الأوروبي الذي نشره معهد روبرت كوخ الطبي الألماني اليوم؛ فإن 2ر9% ممن شملهم الاستطلاع في ألمانيا يعانون من أعراض الاكتئاب، وهي نسبة أعلى من المتوسط داخل دول الاتحاد الأوروبي، والذي يبلغ 6ر6%. بل إن نسبة من يعانون من الاكتئاب في ألمانيا تكاد تكون هي الأعلى بين دول الاتحاد الأوروبي الـ 25 التي شاركت في الاستبيان، إذ تحتل ألمانيا المركز الثاني بين هذه الدول في نسبة الاكتئاب بين سكانها، ولا تسبقها سوى لوكسمبورج التي تبلغ نسبة الاكتئاب فيها 10%.

وحسب تقرير لوكالة الأنباء الألمانية، جاء في الدراسة أن نتائجها ربما تأثرت كثيراً بالنقاش الواسع على مستوى الرأي العام في ألمانيا بشأن قضية الاكتئاب، ما يجعل الحساسية تجاه الموضوع أعلى في ألمانيا منه في دول أخرى بالاتحاد.

إضافة إلى ذلك لا يستبعد معدو الدراسة أن يكون انفتاح من شملهم الاستطلاع في ألمانيا واستعدادهم للتحدث بصراحة عن معاناتهم النفسية وذكرها في الاستبيان من الأسباب التي جعلت نسبة المصابين بالاكتئاب في ألمانيا أكثر منها في بقية دول الاتحاد الأوروبي. وشارك في الاستبيان نحو 25 ألف شخص.