بالفيديو: وزير خارجية الصين السابق يعطي نائب الرئيس الأميركي درساً في التاريخ

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

رد وزير خارجية الصين السابق لي تشاو شينغ، على اتهامات الرئيس الأميركي ديك تشيني بأن الصين تحاول الهيمنة الدولية، بدرس في التاريخ، وذلك خلال الجلسة الختامية للدورة الـ12 من المنتدى الاستراتيجي العربي، التي حملت عنوان «النظام العالمي 2030: بين الصين والولايات المتحدة الأميركية».

ورفض لي تشاو الاتهامات بأن الصين تحاول الهيمنة، منتقداً الحديث عن الشعبية الجديدة في الصين، وقال إن الصين لا تتصرف مثل الولايات المتحدة كقوة كبرى.

وأضاف شينغ، الصين لن تتعلم أبدا من دولة عظمى، ولن تحاول السيطرة على العالم، موجها حديثه لـ "تشيني" الذي تتحدث عن القومية الصينية الجديدة.

وتابع وزير الخارجية الصيني السابق، أن الصين لن تحاول أبدا ان تكون دولة عظمى، كالولايات المتحدة الأميركية والتاريخ هو أفضل معلم.

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الفيديو نقلاً عن "سكاي نيوز عربية"