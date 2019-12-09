دولة تعين أصغر رئيسة وزراء في العالم

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

انتخب الاشتراكيون الديموقراطيون في فنلندا الأحد اصغر رئيس وزراء في تاريخ البلاد، وهي وزيرة نقل سابقة وتبلغ من العمر 34 عاماً.

وفازت سانا مارين في الانتخابات بهامش ضيق لتخلف انتي ريني المنتهية ولايته بعدما استقال الثلاثاء إثر خسارته ثقة حزبه على خلفية إدارته لإضراب في البريد.

وحاولت مارين تجنب الإجابة على أسئلة بشأن عمرها أمام الصحافة.

وقالت "لم أفكّر يوماً بعمري أو بكوني امرأة، أفكّر بالأسباب التي دفعتني إلى السياسة وبالأشياء التي بفضلها اكتسبنا ثقة الناخبين".

وباتت ايضاً من بين أصغر رؤساء الحكومات في العالم، متقدمة على رئيس الوزراء الأوكراني أولكسي غونتشاروك البالغ 35 عاماً.

وكان رئيس الوزراء السابق يحكم استنادا إلى ائتلاف يسار الوسط المشكّل من خمسة أحزاب، وذلك منذ يونيو.

ومن غير المتوقع أن يؤدي تعيين سانا مارين إلى تغيير سياسي كبير على مستوى إدارة الاشتراكيين الديموقراطيين للائتلاف.

وقالت مارين "لدينا برنامج حكومي مشترك التزمنا به".

وكان حزب مارين فاز في الانتخابات التشريعية في ابريل على خلفية تقديم وعود بإنهاء سنوات من التقشف قادها الوسط لإخراج فنلندا من الركود.