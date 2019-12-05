مصر.. الأمن يحبط عملية إرهابية في سيناء

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أفادت وزارة الداخلية المصرية، اليوم، بأن قواتها أحبطت عملية إرهابية في سيناء، عبر ملاحقة عناصر قبل تنفيذهم للعملية.

وأعلنت الداخلية مصرع 3 عناصر من الإرهابيين، برصاص قوات الأمن، في منطقة جلبانة، شمالي سيناء.

وقال بيان الداخلية المصرية، إن الإرهابيين قتلوا أثناء قيامهم بالإعداد والتخطيط لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه ارتكازات القوات المسلحة والشرطة في المنطقة.

وأضاف البيان، أنه جرى العثور على قنبلتين يدويتين وسلاحين آليين وكمية من الذخيرة، بحوزة الإرهابيين.

وكانت السلطات المصرية، قد أعلنت مقتل مجموعة إرهابيين في المنطقة نفسها، خلال سبتمبر الماضي، أثناء استعدادهم لشن هجوم ضد نقاط للشرطة والجيش.