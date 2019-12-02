أسعد زوجين.. تشاجرا مرة واحدة في 50 عاماً

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

اختير زوجان بريطانيان يقولان إنهما تشاجرا مرة واحدة طوال زواجهما على مدى 50 عاماً كأسعد زوجين في بريطانيا.

وعلى مدى نصف قرن، أمضى باري وليزلي هولمز نحو أسبوعين فقط بعيداً عن بعضهما، ويقولان إن مشاعر الحب التي تجمعهما أقوى الآن مما كانت عليه في أي وقت مضى.

والتقى الزوجان في سن الشباب المبكر، وعقدا قرانهما بعد ثلاثة أيام من عيد ميلاد باري الـ21 في 1969، ووصف زواجه منها بأفضل هدية يحصل عليها في هذه المناسبة.

ومنذ ذلك الحين لا ينفصلان عن بعضهما، ولايزالان يستمتعان بالرحلات على الطرق والوجبات خارج المنزل، ويعزوان سعادتهما إلى روح الدعابة المشتركة.

وتمت تسمية الزوجين من مدينة لانكشاير، كأسعد زوجين في البلاد، بعد مشاركتهما في مسابقة تديرها شركة تجارة المجوهرات بيفربروكس، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.