والد محمد صلاح يشتري أول نادٍ لعب بين صفوفه ابنه في مصر

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

اشترى والد اللاعب المصري المحترف في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، صلاح حامد محروس غالي، أول نادٍ لعب صلاح بين صفوفه في مصر، بحسب ما جاء في موقع "العربية".

وكشف عمدة قرية نجريج بالغربية مسقط رأس اللاع ماهر أنور اشتيه، أن والد صلاح اشترى مع شركاء آخرين نادي "عثماثون طنطا"، أحد أندية الدرجة الثالثة، وهو أول نادٍ لعب محمد صلاح بين صفوفه في مصر، مشيراً إلى أن النادي يعد أحد فروع نادي المقاولون العرب، والذي انتقل صلاح للعب بين صفوفه فيما بعد، وانطلق منه لرحلته الاحترافية الناجحة.

وقال إن والد صلاح وشركاءه اشتروا النادي بهدف الاستثمار، فضلاً عن أنه النادي الذي تربى محمد صلاح بين جدرانه، وانطلق منه لنادي المقاولون العرب ودوري الأضواء والشهرة.

يقع مقر نادي عثماثون في طنطا بمحافظة الغربية شمال مصر، وينافس حالياً في دوري الدرجة الثالثة، ويتبع شركة المقاولون العرب.

وينافس النادي حالياً من أجل الصعود للدوري الممتاز "ب" ويمتلك ذخيرة جيدة من الناشئين في مختلف المراحل السنية.