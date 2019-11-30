دي كابريو "متهم" بدعم حرائق "غابات الأمازون"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

ألقى الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، الجمعة، اللوم على الممثل الأميركي، ليوناردو دي كابريو، لتقديم الدعم المادي لمنظمات غير ربحية، يتهمها الرئيس بالضلوع جزئياً في الحرائق التي التهمت مساحات شاسعة من غابات الأمازون، خلال الصيف الماضي.



وقال بولسونارو أمام مجموعة من مناصريه في العاصمة برازيليا: "دي كابريو رجل رائع، أليس كذلك؟ يقدم الأموال لإحراق غابات الأمازون".

يشار إلى أن مؤسسة دي كابريو "إيرث أليانز"، المعنية بحماية البيئة، تعهدت بالتبرع بخمسة ملايين دولار لحماية غابات الأمازون بعد الحرائق التي تعرضت لها خلال شهري يوليو وأغسطس.