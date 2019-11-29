مجانية المواقف في الشارقة خلال عطلة اليوم الوطني.. باستثناء بعضها

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أشارت بلدية الشارقة إلى أن مواقف السيارات ستكون مجانية أيام الأول والثاني والثالث من ديسمبر بمناسبة احتفالات الدولة بذكرى يوم الشهيد واليوم الوطني، باستثناء المناطق الخاضعة للرسوم طوال أيام الأسبوع والعطلات الرسمية.

وتشمل هذه المناطق شارع الحصن (مجمع البنوك) في منطقتي الشهويهيين والشيوخ، وشارع الكورنيش من الجهتين في منطقة الشهويهيين، وشارع قيس بن أبي صعصعة (سوق الطيور) في منطقة الجبيل، ومواقف السوق المركزي في المجاز1، وشارع الكورنيش (البحيرة) من جهة البحيرة في مناطق المجاز 1و2و3، وشارع المدينة الجامعية.

كما تؤكد البلدية على ضرورة التزام أفراد الجمهور بعدم اساءة استخدام المواقف كالوقوف المزدوج وغيرها من التجاوزات