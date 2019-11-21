في يومه العالمي.. التلفاز يحافظ على مكانته كمصدر موثوق للأخبار

المصدر: هيا بجبوج - دبي

على الرغم من ارتباط الأشخاص الكبير بأجهزة الهاتف المحمول والحواسيب المحمولة، ما زال التلفاز يحتل مكانة وأهمية كبيرة في حياة الأفراد، فوفقاً للامم المتحدة، يمثل التلفاز أكبر مصدر منفرد لاستهلاك الفيديو، وقالت الهيئة العالمية نقلا عن دراسة إن "عدد أجهزة التلفاز المقتناة في جميع أنحاء العالم سيرتفع من 1.63 مليون في عام 2017 إلى 1.74 مليار بحلول عام 2023"، ويقف اليوم العالمي للتلفاز بمثابة تذكير بقوة وسائل الإعلام المرئية وكيف تساعد في تشكيل الرأي العام والتأثير في السياسة العالمية.

يمكن تتبع اليوم العالمي للتلفاز للعام 1996 ، عندما عقدت الأمم المتحدة أول منتدى عالمي للتلفاز، ومنح هذا المنتدى لشخصيات وسائل الإعلام فرصة اللقاء ومناقشة أهمية التلفاز ليس فقط في توصيل المعلومات ولكن أيضا في تغيير العالم، حيث يلعب التلفاز اليوم دوراً مهماً في جميع التهديدات للأمن والسلام من خلال لفت انتباه العالم للصراعات والمشاكل في جميع أنحاء العالم، ليكون أيضا المصدر الموثوق للأخبار للمحتوى المشكوك فيه على وسائل التواصل الاجتماعي.

حيث يقف اليوم العالمي للتلفاز ليس للاحتفال بالأداة، بل الفلسفة التي يمثلها، حيث يمثل التلفزيون رمزاً للتواصل والعولمة في العالم المعاصر.

حقائق عن التلفاز

- كان الدكتور "بول نيبكو" أول شخص قام بتصنيع آلة خام في عام 1884، واستند إلى قرص دوار يحتوي على 24 ثقبا صغيرا، يتم تسليط الضوء عليها ليتسرب الضوء من الفتحات ويعطي إحساساً سريعاً بحركة الصور المسجلة على هذا القرص.

- انطلق البث التلفزيوني في 1936، من هيئة الإذاعة البريطانية.

- أصدر الاتحاد الدولي للاتصالات المعايير الفنية للتلفزيون لأول مرة في 1949.

- تعتبر حقبة الخمسينات بمثابة العصر الذهبي للتلفزيون.

- أصبح التلفاز جزءا لا يتجزأ من الحياة، حيث يمثل 80 في المائة من إجمالي حركة مرور الإنترنت للمستهلكين، وفقا للاتحاد الدولي للاتصالات.

أول محطة عربية

عربياً، كانت أول محطة عربية تلفزيونية هي التلفزيون العراقي، وانطلق بثها عند الساعة الخامسة من مساء الثاني من مايو عام ، 1956 حيث اجتمع البغداديون حول أول أجهزة التلفاز، يعدون اللحظات لافتتاح قناتهم التلفزيونية من العاصمة بغداد على يد الملك فيصل الثاني ملك العراق آنذاك، الذي دخل الاستوديو ودشّن افتتاح أول محطة تلفزيون عربية.

تلتها الجزائر في عام 1956، وجاء لبنان في المرتبة الثالثة في عام 1959 ثم مصر في عام 1960.

وتعتبر الكويت أول دولة خليجية تنشأ محطة تلفزيونية في 1961.

التلفاز يفوز

أظهرت بيانات دراسة أجرتها المفوضية الاوروبية في عام 2018، أن التلفاز يتصدر مصادر الأخبار الموثوقة تلاه الراديو وفي المرتبة الثالثة جاءت الصحف المطبوعة.

وكشفت الدراسة أن 26% فقط من المشاركين في الاستبيان يثقون في مواقع مثل فيس بوك وتويتر عندما يتعلق الأمر بالأخبار، وفقا لما جاء في موقع "المواطن" السعودي.