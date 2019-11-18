يخسر حياته بسبب صورة

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

توفي شاب فرنسي 33 عاما، أثناء رحلة في تايلاند بعد أن تجاهل تحذيرات لوجات تحذيرية في منطقة شلالات نا موينغ تدعو لعدم محاولة التقاط صور السيلفي في هذه المنطقة.

وانزلقت قدم الشاب اثناء استعداده لأخذ الصورة ليسقط من ارتفاع 260 قدم على جرف صخري حاد يودي لبحيرة عند أسفل الشلال.

وتوفي الشاب متأثرا بالارتطام على الفور، فيما قامت الشرطة والسكان المحليون بانتشال الجثة

وتوفي سائح إسباني في نفس المكان في يونيو الماضي أثناء محاولته التقاط صورة في المكان.، فيما شددت الحكومة المحلية على ضرورة مراعاة اللوائح التحذيرية حفاظا على سلامة الزائرين.