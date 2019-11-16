    الإمارات تحتفي باليوم العالمي للتسامح

    المصدر:
    • دبي - الإمارات اليوم
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    نظمت وزارات ومؤسسات الدولة العديد من الفعاليات المتنوعة بمناسبة اليوم العالمي للتسامح، الذي يوافق 16 نوفمبر من كل عام.

    وشملت الفعاليات أنشطة احتفالية عدة على أنغام الأناشيد الفنية والتراثية في حب الإمارات وثقافة شعبها المتسامح.

    كما أثرى الفعالية تنظيم معرض تآلف الشعوب والثقافات، الذي تضمن منصة متعددة المحطات، تمثل كل منها الهوية الثقافية للدولة، من الناحيتين التراثية والتاريخية وأصناف الطعام والملابس التقليدية والأغاني الشعبية.

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