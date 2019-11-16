الإمارات تحتفي باليوم العالمي للتسامح

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نظمت وزارات ومؤسسات الدولة العديد من الفعاليات المتنوعة بمناسبة اليوم العالمي للتسامح، الذي يوافق 16 نوفمبر من كل عام.

وشملت الفعاليات أنشطة احتفالية عدة على أنغام الأناشيد الفنية والتراثية في حب الإمارات وثقافة شعبها المتسامح.

أطفال من مختلف ثقافات العالم تنسجم ملامحهم المختلفة ولغاتهم المتعددة لتشكل لوحة إنسانية رائعة تبعث للعالم رسالة التسامح

من أرض التسامح .. رحاب جامع الشيخ زايد الكبير#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/8UC0j5PAdN — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) November 16, 2019

كما أثرى الفعالية تنظيم معرض تآلف الشعوب والثقافات، الذي تضمن منصة متعددة المحطات، تمثل كل منها الهوية الثقافية للدولة، من الناحيتين التراثية والتاريخية وأصناف الطعام والملابس التقليدية والأغاني الشعبية.