محمد بن زايد يعقد جلسة مباحثات رسمية مع عبدالفتاح السيسي

المصدر: أبوظبي - وام

عقد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة .. جلسة مباحثات رسمية مع رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة عبدالفتاح السيسي الذي يقوم بزيارة دولة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، تناولت العلاقات الإماراتية - المصرية وسبل دعمها وتنميتها.

كما تناولت مباحثات سموه والرئيس المصري المستجدات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وتم تبادل وجهات النظر بشأنها فضلا عن الملفات والقضايا محل الاهتمام المشترك.

ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في بداية المباحثات ــ التي جرت في قصر الوطن ــ بالرئيس عبد الفتاح السيسي في بلده الثاني.. دولة الإمارات العربية المتحدة وعبر عن سعادته بتجدد اللقاء معه ونقل للرئيس المصري تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وتمنياته للشعب المصري الشقيق دوام التقدم والاستقرار.

و قال سموه " إن العلاقات بين الإمارات و مصر تاريخية و استراتيجية وتقوم على الثقة والتفاهم والمصير المشترك" .. مشيرا إلى أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه " ظل يكن لمصر حبا كبيرا وتقديرا خاصا حيث كان يعدها قلب العالم العربي وركيزة أساسية لأمنه .. وأضاف أن السنوات الماضية أثبتت متانة العلاقات الإماراتية - المصرية وخصوصيتها وما تستند إليه من إرث ثري وقواعد صلبة وإرادة سياسية قوية، حيث وقف البلدان معا بإخلاص وقوة ضد المخاطر التي استهدفت أمن المنطقة ومصالح شعوبها ومستقبل دولها.

ونوه سموه بالتطور الكبير والنوعي الذي شهدته علاقات الإمارات ومصر خلال الفترة الماضية في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية وغيرها والنمو الملحوظ في معدل التبادل التجاري بين البلدين، والزيادة الكبيرة في حجم الاستثمارات الإماراتية في القطاعات الاقتصادية المصرية المختلفة.. مشيرا إلى الحرص المشترك على المضي قدما نحو مزيد من التطوير والدعم لهذه العلاقات خلال الفترة القادمة بما يصب في مصلحة الشعبين الشقيقين.

ووجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لحرصه الكبير واهتمامه الشخصي بتعزيز العلاقات الإماراتية - المصرية ودفعها إلى الأمام .. مؤكدا أن دولة الإمارات العربية المتحدة لديها توجه استراتيجي بإيجاد أفضل علاقات مع مصر الشقيقة في كل المجالات.

وأكد سموه أن العلاقات الإماراتية - المصرية كانت دائما متميزة في كل مراحلها ليس فقط على المستوى الرسمي وإنما على المستوى الشعبي كذلك، لأن الشعبين، الإماراتي والمصري، يرتبطان بوشائج قوية من المحبة والاحترام المتبادل والأخوة، وهو ما يدعم علاقاتنا في المجالات الأخرى.

وأشار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى أن الإمارات ومصر شريكتان في دعم السلام والاستقرار في المنطقة العربية والعمل من أجل مصالح شعوبها، والحفاظ على كيان الدولة الوطنية في مواجهة التهديدات التي تتعرض لها، كما أنهما في جبهة واحدة ضد التطرف والإرهاب ومحاولات تهديد أمن وسلام مجتمعات المنطقة من قبل قوى متطرفة تخدم أجندات مشبوهة لأطراف لا تريد الخير لبلادنا وشعوبنا.

وقال سموه إن " مصر دولة عربية رئيسية و ركيزة أساسية من ركائز الأمن العربي .. ونعد أمن مصر من أمن الإمارات وتقدمها وتطورها واستقرارها يمثل مصلحة للإمارات وكل العرب ".

وأضاف : " أن حجم التحديات والمخاطر التي تحيط بالمنطقة العربية يستدعي تعزيز التشاور المستمر بين بلدينا ودعم أركان العمل العربي المشترك، بما يحفظ المصالح العربية العليا في مرحلة مفصلية في تاريخ المنطقة ".

و أكد سموه أن دعم الأشقاء أحد الثوابت الرئيسية في السياسية الإماراتية منذ عهد الشيخ زايد رحمه الله وأن دولة الإمارات كانت و لا تزال إلى جانب القضايا العربية العادلة ومع كل ما يحقق مصالح الشعوب العربية في الحاضر والمستقبل.. وعبر سموه عن ثقته في أن زيارة الرئيس السيسي للدولة ستشكل دفعة قوية للعلاقات الإماراتية - المصرية على المستويات كافة.

من جانبه أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن بالغ سعادته بزيارة دولة الإمارات ولقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان .. مؤكدا خصوصية العلاقات التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية وشعبيهما الشقيقين... وهنأ فخامته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لدولة الإمارات متمنيا له التوفيق والسداد في قيادة الدولة لمزيد من التطور والتقدم.

وأشاد بالمواقف المشرفة التي تتخذها دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم مصالح الشعوب العربية وقضاياها.. متمنيا لدولة الإمارات مزيدا من الرخاء والازدهار.

وسجل كلمة في سجل كبار الشخصيات في القصر قال فيها :( من دواعي سروري زيارة دولة الإمارات الشقيقة التي أكن لها ولشعبها كل محبة وتقدير.. مع خالص الشكر والتقدير لحفاوة الاستقبال و كرم الضيافة .. وأصدق التمنيات للإمارات بكل الخير ومزيد من التقدم والازدهار .. ونتطلع إلى أن تمثل هذه الزيارة خطوة جديدة على طريق توثيق العلاقات الأخوية والتعاون الفاعل للارتقاء بالتعاون المشترك في المجالات كافة إلى آفاق أرحب تلبي تطلعاتنا ".

وقد أقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مأدبة غداء تكريما لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.. رافقها عزف لفرقة موسيقية بجانب العود والربابة وفقرة فن " التغرودة " وأخرى غنائية للطرب الأصيل و كورال الأطفال.

حضر جلسة المباحثات ومأدبة الغداء .. سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني و سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة و سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي و سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي و سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة و سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح و الشيخ زايد بن حمدان بن زايد

آل نهيان و الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي و الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للمطارات إلى جانب عدد من الشيوخ والوزراء والمسؤولين في الدولة.

كما حضرهما الوفد المرافق للرئيس المصري الذي يضم رئيس ديوان رئيس الجمھورية اللواء أركان حرب مصطفى شريف محمود طلعت صبور ووزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة ھالة حلمي السعيد يونس ورئيس المخابرات العامة اللواء عباس مصطفى كامل محمد ومدير مكتب رئيس الجمهورية اللواء محسن محمود عبدالنبي ونائب رئيس الديوان اللواء طيار أركان حرب شرف غريب الداودي وسفير مصر لدى الدولة شريف البديوي.