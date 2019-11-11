بالفيديو.. شقيق هيثم أحمد زكي يكشف عن خطط الراحل وعلاقتهما

المصدر: مروة سليم - دبي

تحدث الأخ غير الشقيق للفنان الراحل هيثم أحمد زكي، رامي عز الدين، عن طبيعة علاقته بشقيقه من خلال استضافته في برنامج "القاهرة الآن" الذي تقدمه الإعلامية المصرية لميس الحديدي عبر قناة الحدث، قائلاً إن علاقته بشقيقه الأكبر كانت جيدة جداً، حتى أنه كان يخطط للسفر إليه بعد زواجه.

وأضاف رامي قائلاً "هيثم أخبرني منذ 3 أشهر أنه يريد السفر للندن ليعيش معي في لندن، كان ناوي يتجوز إنجي ويجوا ‏يستقروا هنا ويشتغل معايا ويغير حياته.. كنا بنحب بعض جداً.. وعمر ما المشاعر اتغيرت بيننا".

وذكر أن "هيثم كان يعاني من صداع لفترة قصيرة وخلالها كان يشتكي من أنه غير قادر على النوم بسبب ألم الصداع"، لافتاً إلى أن الفنان الراحل كان حريصاً على صحته وغذائه.

وأضاف أنه فقد والدته الفنانة الراحلة هالة فؤاد وهو في سن الـ3 سنوات، وغادر مع والده البلاد، وعاشوا في لندن طوال الفترة الماضية وحتى الآن، موضحا أنه كان على تواصل دائم مع أخيه.

وتابع: "عشت مع هيثم حتى بلغت السادسة من عمري، بعدها اضطررت إلى الذهاب للندن مع أبي، كان يريد أن يأخذ هيثم معنا لكنه فضل البقاء مع والده الفنان الراحل أحمد زكي".

وأضاف، أن هيثم كان يذكره دائماً أنهما من أم واحدة، وأن ذلك أقوى من الصلة من جهة الأب، وأنه ‏كان يخبره بالنصائح التي اعتادت الراحلة هالة فؤاد على توجيهها له لأنه الأخ الأكبر، وأنه يجب عليه ‏الاعتناء برامي لأنه الأصغر.‏

واختتم قائلا: "هيثم تعرض لصدمات كثيرة في حياته، فهو فقد أمه ووالده وجده وجدته وخاله، ولكنه كان شخصا قويا ومحبوبا من الآخرين".

الفيديو نقلاً عن قناة الحدث.