شرطة أبوظبي تحث قائدي المركبات على القيادة الآمنة خلال التقلبات الجوية

المصدر: أبوظبي-وام

دعت شرطة أبوظبي السائقين للقيادة بحذر خلال تقلبات الطقس مع توقع المركز الوطني للأرصاد باستمرار فرصة تكون السحب الركامية التي يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الشدة ورياح نشطة إلى قوية السرعة تؤدي إلى اضطراب البحر وتكون مثيرة للغبار والأتربة على اليابسة مع إنعدام الرؤية الأفقية أحياناً، على بعض المناطق الشمالية والشرقية، وذلك من الساعة 10:30 صباحا إلى الساعة 19:00 من مساء اليوم.

وحثت شرطة أبوظبي على خفض السرعات إلى 80 كلم/ ساعة تطبيقاً لقرار لجنة السلامة المرورية بإمارة أبوظبي في الظروف الجوية المتقلبة وترك مسافة أمان كافية وتجنب الضغط الفجائي على الفرامل مؤكدة أهمية متابعة النشرة الجوية للاطلاع على أحوال الطقس والتقيد بالتعليمات الوقائية من خلال منظومتها الذكية.

ودعت قائدي المركبات إلى التقيد بالسرعة التي يتم تحديدها على طرق إمارة أبوظبي في أوقات الضباب و الأحوال الجوية المتقلبة مثل حالات تكون الغبار أو تراكم الأتربة أو هطول الأمطار .

وأوضحت أن سرعة ضبط الرادار في تلك الظروف هي " السرعة" التي يتم تحديدها على الشواخص واللوحات المرورية أو الأبراج الذكية المثبتة على الطرق أو بواسطة الرسائل النصية أو أي وسيلة أخرى تراها السلطة المختصة ضرورية لإعلام الجمهور في حينه.

وطالبت شرطة أبوظبي السائقين بالالتزام بالسرعات الموضحة والمتغيرة على اللوحات الإرشادية الإلكترونية على الطرق و التي تنبه السائقين بتغيرها وخفضها أثناء الأحوال الجوية المتقلبة .