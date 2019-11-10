بالفيديو.. هطول أمطار في دبي

هطلت أمطار راوحت بين المتوسطة والغزيرة، مصحوبة ببرق ورعد، على مختلف المناطق في دبي.
وأدى سقوط الأمطار في دبي إلى ارتفاع منسوب المياه على بعض الشوارع، مقابل انخفاض في درجات الحرارة في مناطق متفرقة.
ارتفاع منسوب المياه بشكل بسيط في بعض شوارع إمارة #دبي نتيجة التساقط الكثيف للأمطار #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/ohwDWFVzJD— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) November 10, 2019
الأجواء من أمام مركز وافي في إمارة #دبي #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/YiWxkrTc44— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) November 10, 2019
تساقط الأمطار على منطقة الخليج التجاري في #دبي #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/izH93zqCmn— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) November 10, 2019
الأجواء من منطقة برج خليفة في #دبي #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/JTdBOSDSHU— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) November 10, 2019