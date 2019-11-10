    بالفيديو.. هطول أمطار في دبي

    المصدر:
    • موقع الإمارات اليوم
    التاريخ:

    هطلت أمطار راوحت بين المتوسطة والغزيرة، مصحوبة ببرق ورعد، على مختلف المناطق في دبي.

    وأدى سقوط الأمطار في دبي إلى ارتفاع منسوب المياه على بعض الشوارع، مقابل انخفاض في درجات الحرارة في مناطق متفرقة.

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