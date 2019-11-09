حاكم الشارقة يفتتح الدورة الأولى لترينالي الشارقة للعمارة

المصدر: الشارقة-وام

افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة صباح اليوم الدورة الأولى لترينالي الشارقة للعمارة الذي يقام تحت عنوان "حقوق الأجيال القادمة".

ويعدّ ترينالي الشارقة للعمارة الذي تأسس عام 2017 على يد المغفور له الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي واحدا من آثاره الطيبة وبصماته الفريدة المتميزة والمنصة الرئيسة والأولى من نوعها للعمارة والتحضر في الشرق الأوسط وشمال وشرق أفريقيا وجنوب شرق آسيا، ويهدف إلى إثراء الحوارات والمناقشات حول بيئة البناء في المنطقة من خلال إعادة النظر في الخطاب القائم من منظور إقليمي.

ويفسح ترينالي مساحات جديدة للتأمل النقدي ويدعم البحوث التي تمعّن في علاقة البيئة العمرانية بسياقاتها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المعقدة .. كما تدعو برامج ترينالي لبدء حوار يجمع ما بين التطور الحضري السريع في الشارقة وسط التحولات التاريخية والتجمعات الثقافية المستمرة والتحديات البيئية وطموحات المستقبل.

ويسلط ترينالي الشارقة للعمارة في دورته الأولى الضوء على قضية حقوق الأجيال القادمة، وذلك عبر مشاركة مجموعة من المعماريين والفنانين وعلماء الأنثروبولوجيا والباحثين وفناني الأداء والأكاديميين وصنّاع السياسات.

وتأتي هذه الدورة لتكون بمثابة دعوة لإعادة التفكير بأشكال العمارة ودورها في ظل أزمة المناخ الراهنة، نظراً لكون العلاقات بين الأجيال ماثلة في قلب الصراع الناشب جراء هذه الأزمة، وليحمل المعماريون على عاتقهم مسؤولية تأمين وحماية حقوق الأجيال القادمة.

وقد بدأت فعاليات الافتتاح بزيارة صاحب السمو حاكم الشارقة لمبنى مدرسة خالد بن محمد حيث اطلع سموه على مجموعة من مشاريع طلبة كلية الفنون والعمارة والتصميم بالجامعة الأميركية في الشارقة وتعرف سموه على أهم هذه المشاريع ودلالاتها الثقافية والمعمارية.

واطلع سموه على المعرض المخصص لتصاميم مقر شركة الشارقة للبيئة "بيئة" ومجموعة من المشاريع المختارة من تصاميم المهندسة المعمارية الراحلة زها حديد والتي تم تنفيذها في مختلف بلدان العالم وأصبحت علامة فارقة لتلك البلدان لروعة تصميمها ومراعاتها للبيئة.

وتابع سموه فيلما وثائقيا عن مراحل بناء المقر الرئيسي الجديد لشركة الشارقة للبيئة "بيئة" الذي يعد واحدا من أذكى المباني الإدارية وأكثرها استدامة على مستوى العالم، ويعبر عن التزام الشركة بالعمل على حماية البيئة، واستخدام طاقة متجددة بنسبة 100% مصدرها النفايات، بتصميم ديناميكي، يجمع أحدث الحلول البيئية.

وزار صاحب السمو حاكم الشارقة فعاليات ترينالي الشارقة التي أقيمت بمبنى مدرسة القاسمية، وتعرف سموه على أبرز الورش والبرامج المصاحبة التي ستقدم للزوار.

واستمع سموه إلى شرح من الفنانين والمختصين حول أهم أعمالهم التي تعكس شعار ترينالي الشارقة من خلال لوحات فنية لأهم الدراسات المرتبطة بالحفاظ على مكونات الطبيعة والمباني القديمة التي تمكن الأجيال القادمة من الاستفادة منها والتعرف على أهم محتوياتها.

وانتقل بعدها صاحب السمو حاكم الشارقة إلى منطقة أم الطرافة، حيث اطلع سموه على العمل الفني "منصات" والتي يقدم فيها الفنان اعتبارات أخرى للمنصة غير التي تستخدم لرفع المباني أو الأشخاص، فالمنصة إلى جانب ذلك هي شكل معماري يتفاوض على طريقة جعل الأرض صالحة للسكن فضلاً عن كونها مكاناً للتجمع وفضاء للتبادل بين الجماعات، ويعيد العمل الفني "منصات" النظر في هذا النموذج المعماري من خلال تناول الأرضية كتركيبة ذهنية.

بعد ذلك توجه صاحب السمو حاكم الشارقة إلى مبنى سوق الجبيل القديم والذي ضم مجموعة من الأعمال الفنية عكست التكامل بين تقسيمات المباني والمرافق والخدمات في تخطيط المدن وتعرف سموه على دلالات الأعمال الفنية وأهميتها في تصميم المباني والحفاظ عليها.