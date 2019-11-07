»هيثم أحمد زكي يتصدر «تويتر».. ومغردون: «ابن الغالي راح يقابله.. يا وجع القلب

المصدر: ديما منصور - دبي

شكّلت وفاة الفنان المصري، هيثم زكي، نجل الفنان الراحل أحمد زكي، صدمة لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ولدى الكثير من الفنانين الذين نعوه بكلمات مؤثرة بعد إعلان نبأة وفاته، عن عمر يناهز الـ35 عاماً، إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية.

وتصدر وسم #هيثم_أحمد_زكي موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، حيث عبر المتابعون عن حزنهم وألمهم لسماعهم نبأ وفاته، مشيرين إلى أنهم شعروا وكأنهم فقدوا أحمد زكي للمرة الثانية. وكانت عبارة «يا وجع القلب» أكثر ما عبر به التابعون عن حزنهم.

وأوضح المتابعون أن قصة حياة الفنان هيثم زكي مؤلمة، كونه عاش وحيدا، ويتيم الأم والأب، فقالت إحدى المغردات: «عاش يتيماً ومات وحيداً واصحابه اللي غسلوه ومافيش حد من اهله يتسلم جثمانه.. ياوجع القلب».

وقالت أخرى: «أكتر ما وجع قلبي في خبر موت هيثم احمد زكي، الله يرحمه، انه مات وحيداً، شاب صغير يتيم مالوش اب ولا ابن عاش لوحده ومات وحده محدش ياخد بحسه ولا يديله شوية دفا وجبران خاطر،، الوحدة في الحياة صعبة بس الوحدة في الموت اصعب. ربنا يرحمه بجد انا هتقهر من الحزن».

ووجد مغردون أن وفاة هيثم زكي شكلت نهاية لعائلة أحمد زكي، فقال أحد المغردين: «موت هيثم كان نهاية قصة عائلة احمد زكي».

فيما عبر الكثير من المغردين عن شعورهم بفقد أحمد زكي للمرة الثانية، حيث إنهم كانوا يجدون بهيثم زكي ما يتشابه به مع أبيه، ما يجعله لايزال حيا بينهم. فقالت إحدى المغردات: «وجعنا على وفاة الغالي أحمد زكي بيتجدد بموت ابنه».

وقال آخر: «صدمة صعبة وجع قلبي قوي وكأن احمد زكي مات مرة أخرى».

من جانبهم، لم يتوان الفنانون عن نعي هيثم زكي في حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي بكلمات مؤثرة. ومنهم الفنانة المصرية ناهد السباعي، التي أشارت إلى أن هيثم زكي كان لديه خوف منذ طفولته من الموت وحده دون أن يشعر به أحد، فكتبت في حسابها على «إنستغرام»: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. مكنتش مصدقة غير لما روحت عند البيت.. واجع قلبي طول عمرك من و احنا صغيرين علطول بتقولي يانودي انا خايف اموت لوحدي ف البيت ومحدش يحس بينا وحاسس اني هموت صغير وانا دايما ارد اقولك انت بتقول كده عشان رخم ونكدي لو كنت صدقتك كنت فضلت علطول قاعدة معاك يا صحبي واخويا وجاري وعشرة عمري من ساعة م اتولدنا.. لو كنت اعرف ان ديه اخر مرة اكيد كانت هتفرق في الفراق».

ونشرت الفنانة السورية كندة علوش صورة لهيثم زكي معلقة عليها: «خبر مؤلم قاسي وصادم.. إنا لله وإنا إليه راجعون، هيثم أحمد زكي اللطيف الطيب الحساس في ذمة الله.. لروحه الرحمة، ولأهله وأصدقائه ومحبيه الصبر والسلوان».

ونعى الفنان أحمد السقا هيثم بقوله: «البقاء لله ربنا يرحمك يا هيثم ويسامحك ويغفر لك، كنت أجدع واطيب الناس.. ادعو له بالرحمه».

وكتبت الفنانة إسعاد يونس: «ابن الغالي راح يقابله، وداعاً هيثم أحمد ذكي، أوجعت قلوبنا، نرجو قراءة الفاتحة.. الحياة أقوى دراما.. يا وجع القلب».

ونعاه المخرج خالد يوسف قائلا: «إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك يا هيثم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا... إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، وإنا لله وإنا إليه راجعون... قلبي يعتصر ألماً على فقد #هيثم_احمد_زكي».

وأضاف: «إنه الفنان الموهوب ابن الموهوب الكبير ..كانت ايامنا في فيلم (كف القمر) من اجمل الايام ..وكان حضورك يضفي بهجة وسعادة على الارض التي تطأها ..اختزن انا والكثيرون ذكريات معك، كم كانت جميلة كروحك .. رحمك الله يا حبيبي وادخلك فسيح جناته».