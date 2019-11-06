جد يدفن حفيدته الرضيعة حية بسبب "زواجها "

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

في واقعة صادمة أقدم رجل هندي على دفن حفيدته الرضيعة وهي حيّة، خوفًا من الفقر ومن تكاليف زواجها مستقبلًا .

وذكرت وسائل اعلام محلية أن الرجل دفن حفيدته الرضيعة حية، الا أن سائق كان متواجد في المنطقة وثق الحادث بالفيديو ، وسارع بإبلاغ الشرطة، التي توجهت إلى المكان وألقت القبض عليه بينما كان يستعد لدفن الرضيعة،

وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" عند استجواب الشرطة له، قال إنها ماتت في المستشفى وأنه جاء هنا ليدفنها، إلا أنّ الشرطي تأكد من أنها حية.

وقامت الشرطة باحتجاز الرجل بتهمة محاولة قتل رضيعة ودفنها حية . وأظهرت التحقيقات أنّ الجد قرر دفن الرضيعة بموافقة العائلة بسبب الفقر، وتكاليف زواج الأنثى في ما بعد.