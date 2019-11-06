«الجيل الثالث».. هذا ما قصده نجل أحمد السقا بتعليق على صورة له مع أبيه

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

نشر نجل الفنان المصري أحمد السقا، ياسين السقا، أمس، صورة تجمعه بوالده في مدينة نيويورك الأميركية، في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، معلقاً عليها بعبارة «Third Generation» أو الجيل الثالث.

وأثارت العبارة التي أرفقها ياسين السقا بصورته مع والده تساؤلات بعض المتابعين حول معناها.

وأوضح موقع «القاهرة 24»، المصري، أن ما يقصده ياسين السقا بعبارة «الجيل الثالث»، أنه الفنان الثالث بعد والده أحمد السقا وجده صلاح السقا المخرج ورائد فن تحريك العرائس.

وكان أحمد السقا قد شارك متابعيه عدداً من الصور خلال إجازته مع أبنائه حمزة وياسين، فيما نشر ياسين السقا أحد «البوسترات»، ونسبه لفيلم والده الجديد «العنكبوت»، المقرر طرحه في الفترة المقبلة.