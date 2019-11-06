إليك الوقت الأمثل لممارسة الرياضة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أكدت دراسة أجراها باحثون من جامعة نورث وسترن في شيكاغو الأمريكية، أن استجابة الجسم للتمرين تختلف باختلاف أوقات النهار، والوقت الأمثل لها هو في ضوء النهار، حيث تكون القدرة على الأداء لدى معظم الأشخاص على أشدها.

وعزت ذلك الدراسة التي أوردتها وكالة "دويتش فيله" الألمانية، إلى بروتينات معينة تحافظ على ثبات عملية الاستقلاب داخل الجسم حين تنخفض مستويات الأوكسجين في الخلايا العضلية أثناء ممارسة الرياضة. وتكون هذه البروتينات حين يكون المرء مستيقظاً جداً. لذلك يوصي الباحثون بأن تستغل استراحة الغداء للذهاب إلى قاعة التمارين الرياضية.

لكن بالرغم من هذه التوصية، فإن تحديد الوقت المثالي لأداء التمارين الرياضية يبقى صعبا في أغلب الأحيان. فالأمر يختلف أيضا من شخص إلى آخر ويرتبط كذلك بنوع التمارين وبالهدف منها. لهذا فأنت لست مضطرا للتمرين قبل غروب الشمس على الدوام.

فمن يذهب للتمرين صباحا يمكنه الحصول على المزيد من الطاقة، ومستويات أعلى من هرمون التستوستيرون، والتمثيل الغذائي العالي، والنوم الأفضل.

أما التمرين في المساء فمزاياه المزيد من القوة، والقليل من التوتر.